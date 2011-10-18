Рада вирішила, що погані дороги не привід порушувати ПДР

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Верховна рада відмовилася скасувати адміністративну відповідальність за порушення водіями правил дорожнього руху, якщо ці порушення були спровоковані поганим станом автомобільних доріг і вулиць.

За відповідний законопроект № 6121 у першому читанні не проголосував жоден депутат.

Законопроектом пропонувалося внести зміни до Кодексу про адміністративні порушення.

Законопроектом також пропонувалося скасувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна у випадку, якщо ці порушення викликані поганим станом автомобільних доріг і вулиць.

Нагадаємо, 13 серпня набув чинності закон, що передбачає скасування обов'язкового техогляду для приватних легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів. Ініціатором скасування техогляду був президент Віктор Янукович.