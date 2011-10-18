ВРУ планує внести зміни до закону про захист суспільної моралі

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 276 із 360 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У законопроекті зазначено, що захист суспільної моралі полягає у здійсненні органами державної влади і місцевого самоврядування, у тому числі за участю громадських організацій, діяльності, спрямованої на реалізацію заходів профілактичного і просвітницького характеру, популяризації загальнолюдських цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства, кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва, попередження і недопущення розповсюдження продукції та показу видовищних заходів, які завдають шкоди суспільній моралі, регулювання розповсюдження продукції сексуального та еротичного характеру, продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, показу видовищних заходів еротичного характеру.

Передбачено, що державна політика у сфері захисту суспільної моралі здійснюється на засадах:

гарантованості права на інформацію, вільну від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану населення;

заборони вимоги попереднього узгодження змісту інформаційної продукції з органами державної влади;

виховання поваги до батьків та до сімейних цінностей;

підтримки національної культури, мистецтва, кінематографії, книговидання, поліпшення системи пропаганди кращих зразків світової літератури, культури і мистецтва;

захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру, видовищних заходів еротичного характеру, продукції, що містить елементи насильства чи жорстокості, а також продукції та видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі;

заборони обігу продукції та показу видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі;

державного контролю за обігом продукції еротичного чи сексуального характеру, продукції, що містить елементи насильства чи жорстокості, показом видовищних заходів еротичного характеру;

захисту моральних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інформаційної діяльності.

Державну політику у сфері захисту суспільної моралі, законодавчі основи її реалізації та гарантії правового захисту працівників даної сфери визначають Верховна Рада і Президент України.

Кабінет міністрів забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі, координує діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.

З метою забезпечення захисту суспільства від негативного впливу продукції, що обмежена або заборонена до обігу цим законопроектом, здійснення заходів щодо утвердження моральності у суспільстві створюється Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі – спеціальний колегіальний державний орган.

З метою попередження виробництва та обігу продукції, що завдає шкоди суспільній моралі забороняється: проведення видовищних заходів, виробництво та обіг будь-якої продукції, яка:

пропагує війну, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України, тероризм, інші прояви злочинної діяльності;

пропагує національну, расову та релігійну ворожнечу, зокрема расизм, ксенофобію, українофобію, антисемітизм;

пропагує фашизм та неофашизм;

принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

пропагує неповагу до національних і релігійних святинь;

принижує особу, є проявом знущання з душевнохворих, літніх людей, людей з фізичними вадами (каліцтвом);

пропагує вживання токсичних, наркотичних, психотропних речовин, алкогольних напоїв, тютюнопаління;

пропагує насильство і жорстокість;

пропагує проституцію, звідництво, торгівлю людьми, створення та поширення продукції порнографічного характеру.

Крім того, забороняється:

виробництво та обіг продукції порнографічного характеру;

виготовлення (виробництво), обіг, пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію;

розміщення оголошень про інтимні зустрічі за винагороду у будь-яких засобах масової інформації, а також їхнє розповсюдження будь-яким іншим способом;

вживання нецензурних, лайливих і брутальних слів у продукції друкованих засобів масової інформації, у телевізійних та радіопрограмах (передачах), що розповсюджуються протягом ефірного часу у добовому відрізку з 6.00 до 23.00, окрім каналів з обмеженим доступом, у рекламі, мобільному контенті, у комп’ютерних іграх та інших іграх для дітей, у видавничій продукції, розрахованій на дітей, а також у дитячій відео- та аудіопродукції, фільмах, що не мають обмеження глядацької аудиторії, або розраховані на глядацьку аудиторію до 16 років.

Припинення випуску друкованого засобу масової інформації, що використовується для розповсюдження інформації з порушенням вимог, передбачених цим законопроектом, а також заборона демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів тощо, що завдають шкоди суспільній моралі, здійснюється за рішенням суду.

Теле- і радіокомпаніям, провайдерам програмної послуги, які діють в Україні, забороняється створювати, поширювати, транслювати (ретранслювати) кіно-, аудіо-, відеопродукцію, телевізійні та радіопрограми (передачі), надавати послуги перегляду чи прослуховування продукції, яка заборонена до обігу на території України.

З метою захисту морального та фізичного здоров’я дітей забороняється:

втягнення дітей у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, продукції, що містить елементи насильства чи жорстокості, продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, а також організації і проведення видовищних заходів еротичного характеру і таких, що завдають шкоди суспільної моралі;

розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, матеріалів, що завдають шкоди суспільній моралі, серед дітей, а також проведення видовищних заходів еротичного характеру і таких, що завдають шкоди суспільній моралі, у присутності дітей;

використання образів дітей чи їхніх анатомічних частин тіла у будь-якій формі, або їхня імітація чи опис у продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів еротичного характеру.

Проведення видовищних заходів еротичного характеру фізичними і юридичними особами дозволяється лише у спеціально відведених місцях

Під час проведення видовищних заходів еротичного характеру забороняється демонстрація порнографії, пропаганда насильства чи жорстокості, а також здійснення сексуальних контактів.

Трансляція (ретрансляція) теле- і радіопрограм (передач) еротичного характеру спеціалізованим еротичним засобом масової інформації, надання послуг перегляду чи прослуховування такої продукції провайдерами програмної послуги, допускається лише у кодованому вигляді.

Ретрансляція теле- і радіопрограм еротичного характеру, правовласник (виробник) яких походить з країн-учасниць Європейського Союзу або з країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, на території України здійснюється без обмежень у кодованому вигляді.

Зовнішня реклама (відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях тощо), що містить тексти і (або) зображення еротичного характеру, забороняється.

Реклама продукції сексуального та еротичного характеру іноземною мовою повинна містити переклад згідно з чинним законодавством про мови.

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, розповсюдження продукції сексуального та еротичного характеру, продукції, що містить нецензурні лайливі і брутальні слова, елементи еротики, насильства та жорстокості, проведення видовищних заходів еротичного характеру з порушенням вимог Закону „Про захист суспільної моралі”; розповсюдження продукції, проведення видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.

Втягнення неповнолітніх дітей у діяльність з організації й (або) проведення видовищного заходу еротичного характеру, або видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, а також проведення видовищного заходу еротичного характеру або видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, у присутності дітей, караються штрафом від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб або щодо малолітньої дитини, караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.

Дія законопроекту не поширюється на обіг виробів сексуального характеру медичного призначення, а також на обіг класичних творів літератури і мистецтва, документальних, наукових, науково-популярних, навчально-освітніх та історичних матеріалів.