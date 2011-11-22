На Закарпатті п’яний водій протаранив авто ДАІшників



Закарпатська область. 22 листопада. УНІАН. На Закарпатті п’яний водій в’їхав в автомобіль працівників Державтоінспекції у ці вихідні. Про це повідомила прес-служба УМВС в Закарпатській області.

Зокрема, наряд міліції у складі трьох осіб на службовому автомобілі «Део Ланос» патрулював у селі Кленовець Мукачівського району.

Нетверезий 49-річний мешканець Мукачева за кермом автомобіля ВАЗ-2104 раптово виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто ДАІшників.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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