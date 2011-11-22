У Донецьку громадський порядок охороняє 700 міліціонерів

Донецьк. 22 листопада, УНІАН. Сьогодні в Донецьку через загрозу терактів до охорони громадського порядку залучено 700 співробітників міліції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні підкреслюється, що у зв`язку із загрозою терористичних актів міліція регіону продовжує нести службу в режимі посиленого варіанту.

Так, сьогодні в охороні громадського порядку і патрулюванні вулиць Донецька задіяні понад 700 співробітників різних служб і підрозділів міліції: апарату ГУМВС, міськрайорганів, ДАІ, ДСО, а також курсанти Донецького юридичного інституту та військовослужбовці Внутрішніх військ.

У міліції нагадали, що пильність жителів може допомогти в запобіганні надзвичайним подіям. Так, у Маріуполі громадяни повідомили в міліцію про виявлення біля однієї з 9-поверхівок підозрілого предмету, з якого стирчали дроти. На місце були направлені фахівці, які, застосувавши всі необхідні заходи для забезпечення безпеки людей, ліквідували підозрілий предмет. За висновками експертів, він не був вибухонебезпечним.

21 листопада, за даними сайту газети «Сегодня», в Інтернеті з`явилося друге повідомлення від нібито організаторів вибухів у ряді міст України. ”Керівництву СБУ, прокуратури і МВС! Нагадуємо, що закінчується відведений на виконання наших вимог час. Сьогодні, 21.11, о 14 годині повинна з`явитися вказана в запорізькому листі інформація. У вівторок, 22.11, до 16 години має бути готове решта. Якщо ні – то готуйте труповозки, найближчу ціль для наступного удару ми вказали, це – Донецьк”, – йдеться в повідомленні, залишеному на сайті ”Коментарів”.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби МНС, 16 листопада о 00.10 в Дніпропетровську на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття. В результаті загинув 27-річний фінансовий директор однієї з фірм міста. За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомила газета ”Сегодня”, в Інтернеті з`явилося повідомлення від терористів, які нібито висадили урну в Дніпропетровську. В інформації йшлося, що повідомлення було залишено на сайті ”Коментарів” (стиль авторів збережено):

”Ми організували вибухи в Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську. Наші вимоги є у СБУ, МВС і прокуратури. Нас ігнорують. Сьогодні пролилася перша кров - вона на совісті влади. В сусідній урні в синьому пакеті лист - якщо його не знайшли, то пошукайте в урні на іншому боці проспекту: там - бомба, що не вибухнула. Очікуємо на реакцію до 21.11. Умови, згідно з листом із Запоріжжя. Ми не підставні терористи з Макіївки, яким знайшли гроші за декілька годин, але наступні вибухи будуть у Донецьку. Ми не зупинимося, доки не виконають наші вимоги. Нам немає чого втрачати”.

Прокурор Дніпропетровської області Наталія МАРЧУК на брифінгу 16 листопада повідомила, що прокуратура не має в своєму розпорядженні інформації про будь-які вимоги з боку зловмисників.

17 листопада прокуратура Донецької області за фактом загрози здійснення теракту в Донецьку порушила кримінальну справу.