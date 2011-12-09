На Київщині затримано особливо небезпечного злочинця

Київ. 9 грудня. УНІАН. Працівники ГУБОЗ МВС України спільно з працівниками Служби безпеки України затримали в одному із селищ Київської області 22-річного громадянина Казахстану, який розшукувався правоохоронними органами цієї країни за участь в діяльності терористичної групи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Встановлено, що затриманому зловмиснику на батьківщині пред`явлено звинувачення в скоєнні тяжких злочинів. Зловмисник не лише закликав до терористичних актів, а й займався вербуванням охочих брати участь в бойових діях, що тривають у гарячих точках. Молода людина є активним членом радикальної організації. Також є підозри причетності даної організації до цілого ряду вибухів, внаслідок яких постраждали мирні жителі, зазначили в ГУБОЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють, з якою метою цей громадянин перебував на території України.

На даний час вирішується питання про його екстрадицію.