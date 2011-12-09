Громадські організації почали “люстрацію” кандидатів у парламент

Київ. 9 грудня. УНІАН. Активісти новоствореного руху ЧЕСНО заявили про проведення “народної люстрації” кандидатів на наступні вибори до Верховної Ради, що відбудуться в жовтні 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху, сьогодні у приміщенні Культурно-мистецького центру Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбулася презентація Громадського руху ЧЕСНО, який має на меті надати українському виборцю інформацію про ступінь народної довіри, на який заслуговують ті чи інші кандидати в депутати.

Підставою для оцінки стануть 6 публічно розроблених «критеріїв доброчесності». Кожен з них дає змогу зробити висновок про відповідність заяв кандидатів їхнім реальним вчинкам та способу життя. Зокрема, якщо мова йде про депутатів нинішнього скликання, які бажають знову потрапити до Верховної Ради – значну увагу будуть звертати на те, чи не порушував депутат вимоги Конституції України шляхом неособистого голосування в парламенті, чи сумлінно ходив він на роботу, яку йому забезпечують платники податків, і чи не зраджував він своїх виборців, змінюючи свою лояльність політичної сили з якою потрапив у парламент.

Додатково депутатів, а також всіх інших кандидатів, перевірятимуть на відповідність їхніх декларацій про доходи дійсному способу життя, чи був кандидат помічений в потенційно корупційних діяннях та чи не зазіхав на права та свободи людей своїми діями чи бездіяльністю.

Збір інформації відбуватиметься із відкритих загальнодоступних джерел, відповідно до розробленої методики та з залученням допомоги громадських активістів.

Аналіз «доброчесності кандидатів» учасники Руху розпочнуть вже за декілька місяців, а найбільш активна фаза досліджень припаде на серпень-вересень наступного року - у розпал офіційної виборчої кампанії кандидатів.

Емблемою Руху активісти обрали часник – символ боротьби з нечистою силою та традиційний засіб очищення організму від паразитів. «Фільтруй Раду!» – основний заклик учасників Руху до українців.

«Український виборець перебуває в апатії та роздратований відсутністю повноцінної можливості вибору серед існуючих політичних сил, більшість з яких неодноразово встигла заплямувати свою репутацію, але продовжує поводитися так, ніби думка людей не має для них особливого значення. Виправити цю ситуацію шляхом надання достатньої інформації про доброчесність кандидатів якраз і покликаний рух ЧЕСНО», – заявив Євген РАДЧЕНКО, представник організації Інтерньюз-Україна і співорганізатор презентації.

Напередодні офіційної презентації Руху була сформована його Координаційної ради, до якої ввійшли 12 громадських організацій: Центр UA, Інтерньюз-Україна, Комітет виборців України, Фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва, Центр політичних студій та аналітики, Інститут масової інформації, Інститут медіа права, Фундація “Суспільність”, Антирейдерський союз України, Всеукраїнська профспілка “Народна солідарність”, “Холодноярська ініціатива”, “Українська справа”.

Рух відкритий для приєднання всіх охочих за умови підтримки спільних цінностей, викладених в Маніфесті, з яким можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Руху за адресою - chesno.org.