На Дніпропетровщині жінка вбила однорічну доньку

Дніпропетровськ. 14 березня. УНІАН. У Кривому Розі виявлено труп дівчинки 2011 народження з гематомою на обличчі. На питання про те, що сталося, її мати сказала, що дитина самостійно отримала травми, випавши з коляски на підлогу. Про це ТСН.ua повідомили в прес-службі ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Пізніше стало відомо, що смерть дівчинки настала в результаті закритої черепно-мозкової травми. Мати зізналася у жахливому вбивстві.

Жінка розповіла, що 10 березня між нею і батьком дитини після спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка, в ході якої останній вдарив співмешканку і пішов з квартири. В цей час в колясці заплакала дитина, яку горе-матір, що знаходилася в збудженому стані, взяла на руки, але не втримала і впустила на підлогу. Від удару дитина стала плакати ще сильніше.

"Заспокоюючи" дочку, жінка дала їй кілька ляпасів і кинула на диван. Падаючи, дитина вдарився головою об батарею опалення і знову впала на підлогу. Мати не заспокоїлася і на цьому: піднявши дочку, вона з усієї сили вдарила її головою об стіну.

Зрозумівши, що дитина не подає ознак життя, жінка накрила її простирадлом і просиділа до ранку, не знаючи, що робити.

Зараз вина зловмисниці підтверджується її особистим визнанням і проведеним відтворенням обставин скоєння злочину.

Слідчим відділом порушено кримінальну справу за навмисне вбивство. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.