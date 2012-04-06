Працівник суду у власному сараї налагодив виробництво зброї

Черкаси. 6 квітня. УНІАН. На Черкащині у домоволодінні розпорядника районного суду працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю вилучили арсенал зброї.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Черкаській області, з сараю розпорядника райсуду оперативники вилучили: гвинтівки, обрізи, декілька штик-ножів, гранати, мінометну міну та 354 набої Другої світової війни.

Крім того, було виявлено пристрої для виготовлення та переробки вогнепальної зброї та засоби для видалення вибухової речовини з боєприпасів. Також було вилучено гвинтівку Мосіна з приробленим до неї глушником та виготовлений в домашніх умовах тротил.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. З власника арсеналу взято підписку про невиїзд.

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів зі встановлення причетності затриманого до вчинення злочинів із застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки, а також канали збуту зброї та боєприпасів.