У Кременчуці інспектори ДАІ обстріляли мікроавтобус

Кременчук. 24 квітня. УНІАН. У Кременчуці (Полтавська область) інспектори ДАІ застосували табельну зброю, щоб зупинити мікроавтобус, який створював аварійні ситуації на дорогах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам розповіли в прес-службі міліції Кременчука.

За даними міліції, сьогодні патруль ДАІ на одній із центральних вулиць міста спробував зупинити мікроавтобус «Мазда». Водій мікроавтобуса проігнорував знаки зупинки інспекторів ДАІ і поїхав далі.

Інспектори почали переслідувати порушника, який створював аварійні ситуації на дорогах міста.

Коли мікроавтобус виїхав за місто, інспектори ДАІ прийняли рішення відкрити вогонь по його колесах. Так автомобіль було зупинено. Його водій виявився п`яним. Його затримано.

Проводиться перевірка законності застосування зброї інспекторами ДАІ.