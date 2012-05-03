Телеведуча Розинська порушивши ПДР "звільняє" ДАІшників (відео)

Київ. 3 травня. УНІАН. 2 травня у Києві інспектори ДАІ склали на телеведучу Наталію Розинську, яка перебувала за кермом автомобіля “Лексус”, чотири адміністративні протоколи: за недотримання вимог дорожніх знаків, незупинку на вимогу інспектора, відмову пред'явити документи і небажання пройти медогляд, що автоматично означає управління автомобілем у нетверезому стані.

Про це стало відомо УНІАН від поінформованих джерел.

Очевидці інциденту повідомили УНІАН, що телевізійна ведуча на автомобілі „Лексус” у центрі Києва влаштувала „перегони” з працівниками ДАІ не зупинившись на їх вимогу, дехто з перехожих навіть відзнімав це на відео.

За інформацією очевидців, увечері 2 травня, інспектор ДАІ спробував оштрафувати тележурналістку, яка припаркувала свій автомобіль під знаком "зупинка заборонена".

„Розинська різко натиснула на газ. Почалося переслідування. На вимоги даішників зупинитися водій “Лексуса” не реагував. Її машину інспектори все ж наздогнали і зупинили на вулиці Саксаганського, заблокувавши двома патрульними автомобілями. При цьому Наталія Розинська, намагаючись вирулити з „очіплення”, зачепила одну з міліцейських машин. Сама Наталія Розинська не постраждала і свої емоції з приводу того, що сталося, висловлювала ненормативною лексикою обіцяючи звільнити працівників ДАІ”, - розповів один з очевидців події.

З джерел у міліції УНІАН стало відомо, що 2 травня інспектори ДАІ у Києві склали на жінку-водія автомобіля “Лексус” чотири адміністративні протоколи: за недотримання вимог дорожніх знаків, незупинку на вимогу інспектора, відмову пред'явити документи і небажання пройти медогляд, що автоматично означає управління автомобілем у нетверезому стані. Втім, прізвище порушниці відмовилися повідомляти.

