Кулбергс виключив можливість відновлення нормальних відносин із Москвою після припинення вогню в Україні.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав ЄС закрити кордони для всіх громадян Росії, попередивши, що об'єднання не в змозі провести перевірку сотень тисяч російських туристів, яких воно, як і раніше, впускає на свою територію. Про це пише Politico.

"Впускати до ЄС таку кількість людей зараз надто небезпечно. Ми не повинні поступатися Росії, ми не повинні виявляти слабкість. Ніхто не може перевірити таку кількість людей", - сказав він.

Кулбергс також виключив можливість повернення до нормальних відносин із Москвою після припинення вогню в Україні.

Відео дня

"Дехто вважає, що після припинення вогню можливе відновлення нормальних відносин із Росією. Це неможливо. Настала нова ера", - заявив латвійський лідер.

Важливо, що Латвія була серед 11 країн, які в червні підписали лист, ініційований Швецією, із закликом до Брюсселя обмежити видачу віз росіянам.

Кулбергс попередив, що гібридні атаки Росії на східний фланг НАТО посилюються.

"Ситуація загострюється", - сказав він, додавши, що латвійський та естонський спецназ заарештували на території Естонії вісім осіб, які мали "конкретні вказівки атакувати виробничий об’єкт в Естонії, який підтримує Україну".

За його словами, "за цим стоїть Росія".

Закриття кордонів

З 1 грудня Естонія закриє всі прикордонні переходи з Росією: це рішення ухвалено після спроби диверсії на підприємстві з виробництва безпілотників.

За даними естонських властей, організатором атаки виступило Головне управління Генерального штабу ЗС РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: