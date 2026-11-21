Зеленський підкреслив, що коли він заявляв про обмеження в роботі супутникової системи, це була 100% правда.

Президент України Володимир Зеленський відповів американському бізнесмену Ілону Маску, який напередодні звинуватив його в неправдивих заявах щодо обмежень швидкості роботи супутникової системи Starshield. Свою позицію Зеленський озвучив в інтерв'ю CNN.

Журналіст запропонував президенту України прокоментувати слова Маска. Зеленський наголосив, що українські військові мають докази обмежень супутникової системи Starshield.

"У нас є чіткі докази від військових", - сказав президент України.

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Зокрема, він уточнив, що українські військові зафіксували ліміт у 161 км/год на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський підкреслив, що коли він заявляв про обмеження в роботі супутникової системи, це була 100% правда.

Він додав, що після його розмови з державним секретарем США Марко Рубіо роботу Starshield відновлювали.

Зеленський зауважив, що він не знає, хто посприяв вирішенню цього питання, чи зв'язувалася адміністрація Трампа з компанією SpaceX або це був президент США.

Президент України підкреслив, що на тимчасово окупованих територіях точно були обмеження в роботі Starshield й додав, що він не шуткує з такими речами.

При цьому, Зеленський подякував уряду США, західним партнерам та компанії SpaceX за можливість використовувати супутникову систему українськими військовими.

Ілон Маск: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що демократична партія США може обмежити державне фінансування проєктів компанії SpaceX Ілона Маска, якщо адміністрація Дональда Трампа та керівництво компанії не пояснять, хто ухвалив обмеження роботи супутникового зв’язку Starshield для України. Таку вимогу висунув конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні очолить Комітет Палати представників з розвідки. У засекреченому зверненні до директора Національної розвідки США Джея Клейтона він зажадав пояснити обставини неодноразового обмеження роботи Starshield, яким українські військові користуються для оборони. Гаймс також запропонував Маску провести зустріч та пояснити, хто ініціював зміни в роботі системи.

Також ми писали, що Маск заявляв, що шкодує про виділення близько 446 млн доларів на підтримку кандидатів від Республіканської партії напередодні проміжних виборів у США. Він зауважив, що республіканці зазнали нищівної поразки на цих виборах. Тому він почувається ніяково, що витратив стільки грошей й нічого за це не отримав. Водночас він припустив, що якби не його фінансова підтримка, то результати виборів були б ще гіршими для республіканської партії

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