У Львові міліція затримала секретаря обкому КПУ

Львів. 9 травня. УНІАН. Всі заходи в рамках святкування Дня Перемоги у Львові пройшли без порушення громадського порядку.

Про це сьогодні заявили під час спільного брифінгу начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк та начальник Управління СБУ у Львівській області Юрій Кіцул.

„Все проходило в рамках закону і це - заслуга всіх громадян”, - наголосив керівник обласної міліції. У свою чергу начальник обласного управління СБУ прокоментував ситуацію із затриманням чоловіка, який на Пагорбі слави, під час покладання львів’янами квітів до могил радянських воїнів, розгорнув червоний прапор, чим спровокував словесну перепалку і штовханину з молодими людьми.

„Особу затримано і доставлено до райвідділу міліції. Затримали чоловіка не за розгортання червоного прапора, а за порушення порядку проведення масових заходів”, - наголосив Юрій Кіцул.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, за порушення громадського порядку (сьогодні вночі було прийнято рішення суду про заборону проведення масових акцій) затримали в.о. 1-го секретаря Львівського обкому Комуністичної партії України, помічника-консультанта народного депутата Олександра Голуба (КПУ) Юрія Ткаченка. Як повідомив УНІАН сам Ю.Ткаченко, його було доставлено у Личаківський райвідділ міліції Львова і складено рапорт про затримання.

„Жодного тиску на мене не чиниться”, - зазначив Ю.Ткаченко.

«Акція, яку провели комуністи, порушила порядок заходів і за порушення громадського порядку їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Так само, як і людину, що витягнула прапор», - заявив журналістам головний міліціонер Львівщини О.Рудяк. При цьому прізвища затриманого він не назвав.

У свою чергу, голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський заявив у коментарі УНІАН, що „9 травня під час відзначення річниці закінчення Другої світової війни у місті Львові, завдяки систематичним та послідовним діям депутатів Львівської обласної та міської рад, вдалося уникнути масштабних провокацій та повторення торішнього сценарію”.

Як зазначив депутат, попри потурання центральної влади, прокуратури та суду у Львові вдалося уникнути провокацій.

«Завдяки послідовним діям депутатів-свободівців у Львівській обласній та міській радах, які як представники громади вжили всіх необхідних заходів щодо унеможливлення провокацій у місті, нам вдалося уникнути серйозних конфліктів та зберегти спокій. Сьогодні на жодній установі міста не було вивішено кривавого червоного прапора та не відбулося жодного маршу», – заявив Р.Кошулинський.

За даними міліції, всі заходи сьогодні у Львові відбулися без грубих порушень громадського порядку.

За даними УНІАН, правопорядок у Львові охороняло близько 1500 міліціонерів, без залучення додаткових сил з інших областей.