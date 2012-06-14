У київській фан-зоні школярі вкрали фотоапарат у іноземця

Міліція затримала злодюжок

Київ. 14 червня. УНІАН. У київській фан-зоні Євро-2012 троє школярів вкрали фотоапарат у шведського вболівальника. Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні міліції Києва, інцидент стався вчора ввечері. ”Виявивши втрату дорогої речі, іноземець звернувся до працівників міліції, які через короткий проміжок часу встановили й затримали трьох столичних школярів, вилучивши у них вкрадену річ”, - зазначили в міліції. За фактом крадіжки порушено кримінальну справу.

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