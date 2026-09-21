Росія втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну, - Трамп

Президент США виступив за негайне припинення війни, бо через неї страждає увесь світ.

Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "ганьбою". За його словами, нафтопереробна галузь Росії через її війну проти України значною мірою підірвана або тимчасово виведена з ладу. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social, пише Rapid Response 47.

"Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через її війну з Україною. Велика кількість дизельних нафтопереробних заводів Росії була підірвана й, принаймні тимчасово, виведена з ладу. Ця безглузда і нескінченна війна з Україною має бути припинена", - наголосив Трамп.

При цьому, як зауважив Трамп, через цю війну страждає увесь світ, коли одночасно "щомісяця гинуть 25 тисяч людей, переважно солдатів".

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"Яка ганьба!" - наголосив президент США.

Майбутня зустріч Зеленського та Трампа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Лідери України та США домовились зустрітися в Нью-Йорку під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

За даними видання The Financial Times, Трамп під час телефонного дзвінка закликав Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах, через побоювання, що ці атаки посилюють глобальний дефіцит дизельного палива та провокують зростання цін.

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