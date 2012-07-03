За вимагання хабара затримано підполковника міліції

Хмельницький. 3 липня. УНІАН. У Хмельницькому за вимагання 2 тис дол хабара затримано одного з працівників науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Хмельницькій області, підполковника міліції.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, підозрюваний вимагав хабар у мешканки Хмельницького за вирішення питання про закриття кримінальної справи, порушеної щодо її доньки за розбій.

Наразі прокуратура Хмельницького порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.364 (зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу), ч.4 ст.27 (підбурювання), ч.4 ст.369 (дача хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище) КК України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – застава.