Ремонт у житловому будинку став смертельним для 11-річного хлопчика
12:12, 03 липня 2012Кримінал
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Підлітка „вбили” будматеріали
Київ. 3 липня. УНІАН. У селі Н. Дар’ївка міста Ровеньки Луганської області в одному з житлових будинків загинула 11-річна дитина – на неї впали будівельні матеріали.
Як повідомляє прес-служба МНС України, загиблого хлопчика знайшла мати, коли повернулася з роботи.
У будинку відбувався ремонт та зберігалися будівельні матеріали.
Остаточні причини та обставини загибелі встановлюються.
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