Ремонт у житловому будинку став смертельним для 11-річного хлопчика

12:12, 03 липня 2012
Кримінал
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Підлітка „вбили” будматеріали

Київ. 3 липня. УНІАН. У селі Н. Дар’ївка міста Ровеньки Луганської області в одному з житлових будинків загинула 11-річна дитина – на неї впали будівельні матеріали.

Як повідомляє прес-служба МНС України, загиблого хлопчика знайшла мати, коли повернулася з роботи.

У будинку відбувався ремонт та зберігалися будівельні матеріали.

Остаточні причини та обставини загибелі встановлюються.

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