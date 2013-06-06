На Прикарпатті лікар-травматолог попався на хабарі

В Івано-Франківській області лікар-травматолог однієї з районних лікарень вимагав 1 тис. доларів хабара від паціента за призначення йому групи інвалідності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, стосовно хабарника відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Криміналного кодексу України.

