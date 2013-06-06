На Вінниччині під час руху колони мотоциклістів загинув байкер

Поблизу села Стрижавка Вінницького району на автодорозі загинув байкер з Угорщини.

Про це повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, автопригода сталася близько сьомої години вечора 5 червня на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський під час руху колони мотоциклістів.

Зі слів чоловіка, який замикав колону, мотоцикл 53-річного потерпілого під час руху раптово почав нахилятися на бік та впав на сусідню смугу руху. Там у попутному напрямку рухалась вантажівка Renault. Від зіткнення з авто мотоцикліст отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та загинув на місці пригоди.

Колона байкерів їхала за усіма правила та з невеликою швидкістю. До того ж дорога була слизькою, оскільки йшов сильний дощ. Слідство з’ясує, що стало причиною падіння мотоцикліста.

Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».