На Закарпатті міліціонери затримали педофіла

45-річний житель міста Свалява Закарпатської області, заманював до себе додому хлопчиків і змушував задовольняти свої сексуальні фантазії, обіцяючи винагороду.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у чергову частину Свалявського райвідділу міліції звернулась із заявою 20-річна мешканка Сваляви, яка повідомила про те, що протягом останніх трьох років 45-річний житель Сваляви заманював до себе додому її неповнолітнього брата-дев′ятикласника та змушував вступати з ним у статеві стосунки.

Цього ж дня в міліцію з аналогічною заявою звернувся 15–річний мешканець Сваляви, який повідомив, що протягом останніх двох років той же чоловік заманював його до себе додому й змушував до вступу в статеві зносини. За це збоченець дозволяв хлопцю бавитись його комп’ютером та шантажував.

На запитання правоохоронців, чому хлопець раніше не звертався в міліцію, він відповів, що боявся розголосу, але коли дізнався, що його знайомий, який теж мав справу з цим збоченцем, таки відважився на цей вчинок, то й сам вирішив звернутись за допомогою до правоохоронців.

За даними фактами Свалявським РВ УМВС розпочато кримінальне провадження, педофіла затримано. Слідчим йому оголошено підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.302 ч.2 (Створення або утримання місць розпусти та звідництво), ст.156 ч.2 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Свалявський районний суд прийняв рішення суд про обрання щодо фігуранта справи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Слідство у справі триває, наразі встановлено вже трьох потерпілих, хоча правоохоронці не виключають, що їх може бути більше.