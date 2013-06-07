ГУ з розслідування особливо важливих справ ГПУ очолив Пушкар

Наказом генерального прокурора України на посаду начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України призначено Пушкаря Олега Анатолійовича, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника вказаного Головного управління.

Як повідомляє Відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Пушкар народився у м. Суми, в органах прокуратури працює майже 16 років.

Свою професійну діяльність розпочав з посади стажиста слідчого районної прокуратури. Тривалий час працював на різних посадах в апараті прокуратури Запорізької області.

Пушкар має значний досвід роботи на різних ділянках прокурорсько-слідчої роботи та за роки професійної діяльності зарекомендував себе як досвідчений фахівець.