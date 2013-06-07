П’яний батько убив двомісячну доньку

11:09, 07 червня 2013
Кримінал
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Чоловіку загрожує довічне

Прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням батька у вбивстві своєї малолітньої дитини – двомісячної доньки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, встановлено, що обвинувачений 30 березня 2013 року в селі Солонсько Дрогобицького району в стані алкогольного сп’яніння завдав декілька ударів тілом та головою доньки об стіну кімнати. Дівчинка внаслідок цього отримала травми, несумісні з життям.

У прокуратурі кажуть, що чоловік зараз знаходиться у Львівському слідчому ізоляторі, а обвинувальний акт щодо нього передано до Дрогобицького міськрайонного суду.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за п.2 ч.2 ст.115 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання до пожиттєвого ув’язнення.

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