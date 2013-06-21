Янукович хоче звільняти чиновників за телефонними скаргами українців

Президент України Віктор Янукович ініціює засідання Ради Нацбезпеки та оборони з питання боротьби з корупцією. Про це глава держави розповів у Луганську під час засідання Ради регіонів.

Янукович повідомив, найбільше скарг про корупційні дії надходять з регіонів. Нарікають здебільшого на чиновників, задіяних у дозвільній системі.

"Це питання назріло. У нас є інформація, що деякі чиновники отримують завдання збирати відповідні кошти в регіонах, стягувати їх з людей, з підприємців і так далі – за ті послуги, які вони здійснюють", - зазначив глава держави.

У подальшому розслідуванням фактів корупції займатиметься міжвідомча група РНБО та правоохоронних органів. Також до її складу мають увійти голови облдержадміністрацій та облрад й міські голови.

Долучать до боротьби й пересічних українців. Вони зможуть повідомляти про відомі їм факти корупції за телефонами гарячої лінії.

Повідомлення телефоном, на думку президента, може служити аргументом для ухвалення суворих кадрових рішень. Термін для виконання цього доручення Янукович визначив до кінця поточного місяця.

Раніше у травні Верховна Рада переважною більшістю голосів підтримала антикорупційний закон.

ТСН

