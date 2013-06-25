Мін‘юст утворив дисциплінарну комісію арбітражних керуючих
До складу комісії увійшли 7 осіб
Міністерство юстиції утворило дисциплінарну комісію, яка здійснюватиме контроль за діяльністю арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів.
Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.
До складу комісії увійшли семеро осіб, троє з яких призначені з числа працівників Мін`юсту, четверо обрані саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа їхніх членів.
Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, розглядатиме заяви або скарги фізичних і юридичних осіб на діяльність арбітражних керуючих, організацію їхньої роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого.
Також розглядатимуться подання профільного підрозділу Мін`юсту про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого; організовуватимуться перевірки оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражних керуючих тощо.
Комісія прийматиме рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.
Арбітражний керуючий, щодо якого розглядається питання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи члена комісії, щодо якого виникає сумнів у його об`єктивності, можуть заявити його відвід. Рішення про відвід чи самовідвід члена комісії прийматиметься простою більшістю присутніх на засіданні її членів.
Дисциплінарними стягненнями, що накладатимуться на арбітражних керуючих, є попередження або позбавлення права на здійснення діяльності.
Повноваження щодо утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих покладено на Міністерство юстиції як державний орган з питань банкрутства. Це визначено статтею 108 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що набрав чинності 19 січня 2013 року.