Мін‘юст утворив дисциплінарну комісію арбітражних керуючих

16:37, 25 червня 2013
Кримінал
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До складу комісії увійшли 7 осіб

Міністерство юстиції утворило дисциплінарну комісію, яка здійснюватиме контроль за діяльністю арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

До складу комісії увійшли семеро осіб, троє з яких призначені з числа працівників Мін`юсту, четверо обрані саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа їхніх членів.

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, розглядатиме заяви або скарги фізичних і юридичних осіб на діяльність арбітражних керуючих, організацію їхньої роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого.

Також розглядатимуться подання профільного підрозділу Мін`юсту про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого; організовуватимуться перевірки оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражних керуючих тощо.

Комісія прийматиме рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Арбітражний керуючий, щодо якого розглядається питання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи члена комісії, щодо якого виникає сумнів у його об`єктивності, можуть заявити його відвід. Рішення про відвід чи самовідвід члена комісії прийматиметься простою більшістю присутніх на засіданні її членів.

Дисциплінарними стягненнями, що накладатимуться на арбітражних керуючих, є попередження або позбавлення права на здійснення діяльності.

Повноваження щодо утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих покладено на Міністерство юстиції як державний орган з питань банкрутства. Це визначено статтею 108 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що набрав чинності 19 січня 2013 року.

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