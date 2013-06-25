Мін‘юст утворив дисциплінарну комісію арбітражних керуючих

Міністерство юстиції утворило дисциплінарну комісію, яка здійснюватиме контроль за діяльністю арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

До складу комісії увійшли семеро осіб, троє з яких призначені з числа працівників Мін`юсту, четверо обрані саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа їхніх членів.

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, розглядатиме заяви або скарги фізичних і юридичних осіб на діяльність арбітражних керуючих, організацію їхньої роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого.

Також розглядатимуться подання профільного підрозділу Мін`юсту про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого; організовуватимуться перевірки оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражних керуючих тощо.

Комісія прийматиме рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Арбітражний керуючий, щодо якого розглядається питання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи члена комісії, щодо якого виникає сумнів у його об`єктивності, можуть заявити його відвід. Рішення про відвід чи самовідвід члена комісії прийматиметься простою більшістю присутніх на засіданні її членів.

Дисциплінарними стягненнями, що накладатимуться на арбітражних керуючих, є попередження або позбавлення права на здійснення діяльності.

Повноваження щодо утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих покладено на Міністерство юстиції як державний орган з питань банкрутства. Це визначено статтею 108 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що набрав чинності 19 січня 2013 року.