У Сумах міліція затримала фальшивомонетника-рецидивіста

У Сумах на Центральному ринку міліція затримала фальшивомонетника із Алчевська, який раніше вже відбував ув’язнення за підробку грошей.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України в Сумській області, затримали фальшивомонетника у минулі вихідні працівники другого відділення міліції з обслуговування Центрального ринку після того, як він розраховувався з продавцями фальшивими 100-гривневими купюрами.

За словами в.о. начальника Сумського міськвідділу міліції Андрія Байла, до міліції звернулась продавчиня товарів та повідомила, що невідомий за банку рибних консервів розрахувався підробленою 100-гривневою купюрою. Жінка повідомила правоохоронцям прикмети зловмисника, чітко описала одяг та риси його обличчя і вже за 15 хвилин підозрілого чоловіка було затримано в одному з критих павільйонів. У затриманого працівники міліції виявили 10 кольорових папірців, надзвичайно подібних до справжніх 100-гривневих купюр. Було з’ясовано, що за кілька годин зловмисник вже встиг скупитись та розрахувався з десятком продавців подібними «грошима».

Ще троє продавчинь відмовились приймати «гроші», помітивши, що вони не дужі схожі на справжні.

46-річного чоловіка було доставлено до Сумського міського відділу міліції, де правоохоронці з’ясували, що він є жителем Алчевська Луганської області і вже відбув 9-річний термін ув’язнення за підробку грошей.

Спільно с оперативниками УБЕЗу, міліціонери негайно вирушили до Алчевська, де у найманій квартирі проживав затриманий. В ході санкціонованого обшуку міліціонери виявили та вилучили ще 401 купюру номіналом по 100 гривень кожна з наявними ознаками підробки. Також в оселі виявлено комп’ютерну техніку, папір, фарби, яку він використовував для злочинної діяльності.

«У чоловіка була настільки «набита рука» в цій справі, що він навіть робив імітацію водяних знаків та інших видів захисту грошей», - повідомляє СЗГ УМВС.

Сьогодні за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України («виготовлення, зберігання або збут підроблених грошей»). Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.