Законопроект: заподіяння смерті під час самозахисту має бути дозволене

Народний депутат Микола Катеринчук (фракція “Батьківщина”) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до статті 36 Кримінального кодексу України (щодо розширення меж необхідної оборони)”.

Як передає УНІАН, законопроектом передбачено внести зміни до статті 36 Кримінального кодексу України. Відповідно до пропонованих змін, «не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність дії особи із застосуванням зброї або будь-яких інших засобів чи предметів, спрямовані на захист себе, членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, а також третіх осіб від насильства або погрози застосування насильства або на захист свого майна проти особи або групи осіб, що незаконно проникла в її житло, інше володіння незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає».

Даний законопроект пропонує розширити межі необхідної оборони в тих випадках, коли до рухомого або нерухомого майна громадянина незаконно проникають невідомі особи і погрожують йому або його родині тим чи іншим видом насильства - від убивства до зґвалтування.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “даний проект закону пропонує раз і назавжди надати громадянам право захищати своє життя і життя своїх рідних і близьких, а також третіх осіб від будь-якого злочинного посягання осіб, а також захистити свого майна”.

“Подібна практика має місце в Сполучених Штатах Америки, у Великобританії та ряді інших країн. При цьому особі для оборони свого майна, надається не тільки право застосування простого насильства щодо особи, яка проникає до його майна, а й право застосувати так зване «смертельне насильство», тобто використовувати зброю проти особи аж до настання його смерті. Дану практику представляється доцільним поширити і в Україні”, - сказано в записці.