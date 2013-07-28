Хресна хода вірян УПЦ КП відбулась без порушень порядку – міліція

Хресна хода вірян Української православної церкви Київського патріархату з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі у столиці відбулась без порушень громадського порядку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, учасники святкової Хресної ходи зібрались біля Володимирського Патріаршого кафедрального собору.

Спеціально для проведення Хресної ходи за наказом столичної влади було перекрито рух транспорту.

Колона пройшла за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка - вулиця Володимирська - Софіївська площа - Михайлівська площа – вулиця Трьохсвятительська.

У святковій Хресній ході взяли участь близько 3 тис. громадян.

Закінчилась Хресна хода в парку «Володимирська гірка» біля пам’ятника Хрестителю Київської Русі князю Володимиру.

30 столичних правоохоронців забезпечували охорону громадського порядку в місці збору учасників ходи, а також протягом всього слідування колони до пам’ятника князю Володимиру і на території, прилеглій до пам’ятника. Порушень громадського порядку не допущено.