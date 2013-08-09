У Сумах пенсіонер вбив грабіжника

У Сумах у результаті проведення слідчих дій затримано 65-річного місцевого жителя, раніше судимого.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що 8 серпня на одній з вулиць Сум 32-річний місцевий житель, без постійного місця роботи, раніше судимий, намагався вкрасти золотий ланцюжок пенсіонера, останній, захищаючись, ножем убив нападника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).