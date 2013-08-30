У Криму лікар вимагав $300 за довідку про інвалідність

У Криму посадовець однієї з установ медико-соціальної експертизи вимагав та отримав 300 доларів США за сприяння у видачі медичного висновку для отримання третьої групи інвалідності строком на 1 рік. Про це повідомив начальник УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим полковник міліції Едуард Онацький.

Медик-хабарник був затриманий відповідно до статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Слідство з'ясовує інші факти протиправних дій посадової особи, пов'язаних з вимаганням та отриманням матеріальної винагороди від громадян за встановлення або підтвердження їм групи інвалідності на певний строк або довічно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.