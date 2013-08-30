На Рівненщині тесть зарізав зятя

У Рівненській області тесть зарізав свого зятя. Трагедія сталася 28 серпня у селищі Квасилів Рівненського району.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області.

Зять, який родом із Львівщини, жив у будинку батьків своєї дружини. Молода сім’я, зі слів сусідів та жінки загиблого, жила «душа в душу», піклуючись про свою однорічну дитину. Однак із тестем сварились постійно. 25-річний зять офіційно не був працевлаштований, а підзаробляв де міг. Таке становище не подобалось голові родини, який працював трактористом на одному з місцевих підприємств.

Повернувшись додому напідпитку близько дев’ятої вечора, 49-річний тесть вкотре розпочав «виховну» бесіду зі своїм зятем про забезпечення сім’ї. У запалі сварки тесть схопився за кухонний ніж та двічі вдарив ним зятя в ділянку грудної клітки. Від нанесених ножових поранень батько однорічної дитини помер на місці. Сусіди викликали міліціонерів та швидку, які констатували смерть.

«На даний час 49-річний тесть затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений в ізолятор тимчасового тримання, – говорить начальник Рівненського РВ УМВС підполковник міліції Ігор Денисюк. – Підозрюваний у вчиненому злочині зізнався. Знаряддя вбивства вилучено та направлено для проведення експертизи. Проводяться всі необхідні слідчо-оперативні дії».