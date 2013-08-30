У Василькові відкрили новий дільничний пункт міліції

30 серпня в районі Військове містечко на околиці міста Васильків (Київська область) відкрили опорний пункт дільничних інспекторів міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до приміщення, яке складається з двох кімнат та обладнане необхідною оргтехнікою, тепер зі своїми проблемами, пропозиціями та побажаннями зможуть прийти тамтешні мешканці. Їх, до речі, на території району проживає близько чотирьох тисяч.

За словами заступника начальника обласного міліцейського главку Юрія Спаського, проводячи подібні заходи спільно з місцевою владою, ми вкотре намагаємося наблизити міліцію до народу та виконати спільне для всіх завдання - допомогти людям у вирішенні їх життєвих проблем.

Новий опорний пункт дільничних інспекторів міліції відкрили за ініціативи пенсіонерів та за сприяння міського голови Володимира Сабадаша.