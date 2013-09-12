У Черкасах міліціонери припинили діяльність покерного клубу

У Черкасах співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами (УДСБЕЗ) УМВС в Черкаській області 11 вересня припинили незаконну діяльність покерного клубу.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, підпільний покерний клуб організували в одному з місцевих розважальних закладів. Щодня тут збиралися азартні люди та грали у покер на гроші. Для документування злочинної діяльності співробітники УДСБЕЗ розробили спецоперацію. Отримавши дозвіл прокуратури та суду, працівники міліції провели оперативну фіксацію факту гри після чого провели санкціонований обшук в приміщенні покерного клубу.

В результаті обшуку правоохоронці виявили та вилучили два покерних столи, гральні фішки та карти, крім цього були вилучені 8300 гривень, 100 американських доларів та документацію. На відвідувачів, які брали участь у азартних іграх, були складені протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 181 Кодексу України про адмінпорушення, та направлені для розгляду до Соснівського райсуду Черкас.

На даний час працівники міліції проводять слідчі дії та встановлюють коло осіб, які причетні до організації незаконного грального бізнесу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).