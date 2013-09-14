Україна посіла І місце на чемпіонаті з плавання серед поліцейських

Збірна України завоювала І місце у командному заліку на XIV чемпіонаті Європи з плавання серед поліцейських.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

На ІІ місці – команда Німеччини, ІІІ місце вибороли поліцейські з Росії.

За підсумками змагань українці завоювали 13 золотих, 6 срібних та 7 бронзових медалей. Німці повезуть додому 12 золотих, 15 срібних та 11 бронзових медалей. Російські поліцейські отримали 2 золоті, 5 срібних та 8 бронзових медалей.

Звання «Краща плавчиня» чемпіонату отримала українка – міліціонер полку патрульної служби Дніпропетровського міського управління міліції сержант міліції Марія Лівер. Серед чоловіків кращим визнано німця Крістофа Філдебрандта.

Після урочистої церемонії закриття чемпіонату прапор змагань був переданий представникам поліцейських Італії, які в наступному році проведуть чемпіонат.

Як повідомляв УНІАН, XIV чемпіонат Європи з плавання серед поліцейських проходив у Дніпропетровську з 11 по 13 вересня.

У змаганнях брали участь 133 учасники із 14 країн світу. Україну представляли 18 плавців.