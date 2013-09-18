ВАСУ визнав законними платежі при оформленні закордонного паспорта

Вищий адміністративний суд України визнав законними платежі при оформленні закордонного паспорта. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби України.

Як зазначається в повідомленні, 17 вересня Вищий адміністративний суд України прийняв рішення, яким повністю задовольнив касаційну скаргу Управління ДМС у Запорізькій області, скасував постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19 лютого 2013 року у справі за позовом мешканця Запорізької області Ж. з питань оплати послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким заявнику було відмовлено у задоволенні позову.

Основною вимогою позивача було оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із сплатою лише 170 грн. (державне мито), тоді як постановами Кабінету Міністрів України передбачено сплату, окрім державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку паспорта.

«Суд підтримав позицію Державної міграційної служби України та поставив логічну крапку у суперечках з приводу обов’язкових платежів при оформленні закордонних паспортів», - зазначається в повідомленні.