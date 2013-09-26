Питання легалізації зброї залежить від настроїв у суспільстві, – МВС

Питання введення дозвільної системи придбання зброї залежить від настроїв в українському суспільстві. Про це він сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Лєкарь на відкритті виставки «Зброя й безпека-2013».



Сергій Лєкарь / Фото: МВС України

"Питання зброї дуже дискусійне... Мені здається, що суспільство повинно саме дійти згоди в цьому питанні", - підкреслив Лєкарь.

Він зазначив, що навіть зараз за відсутності дозволу на придбання зброї громадянами дуже часто фіксуються випадки вогнепальних поранень на побутовому ґрунті.

Крім того, більшість таких інцидентів відбувається, коли громадяни перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

Тому, на його думку, доки суспільство не дійде згоди в питанні легалізації зброї, для Міністерства внутрішніх справ недоречно вводити дозвільну систему його придбання.

У травні Кабмін доручив МВС допрацювати законопроект про дозвільну систему придбання зброї.

Раніше на засіданні Кабміну було розглянуто законопроект "Про дозвільну систему у сфері поводження зі спеціально визначеними видами зброї", відповідно до якого всі повнолітні громадяни мають можливість на одержання дозволу на придбання травматичної зброї. Водночас деякі депутати Верховної Ради рішуче виступили проти прийняття такого законопроекту.

Наразі право придбання травматичної зброї мають тільки депутати парламенту, правоохоронці, працівники судів, журналісти й державні службовці.

Українські новини