Донецьку міліцію очолив Максим Кіріндясов

26 вересня керівництву служб і підрозділів Донецького міського управління міліції був представлений новий начальник, який змінив на цій посаді Юрія Сєднєва. Ним став полковник міліції Максим Кіріндясов, який до цього очолював Харцизський міськвідділ міліції.

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Нового керівника міліції міста Донецька представив начальник ГУ МВС України в Донецькій області генерал-майор міліції Роман Романов. Начальник Главку відзначив працьовитість та професіоналізм Максима Кіріндясова, який зарекомендував себе як досвідчений оперативний працівник та керівник.

- Донецьк – велике місто, що вимагає великого об'єму роботи. Від того, як спрацює міліція м. Донецька, багато в чому залежить оцінка, що дається Донецькій області в цілому, - сказав Роман Романов.

З призначенням на посаду Максима Кіріндясова привітали також перший заступник Донецького міського голови Микола Волков та перший заступник прокурора м. Донецька Володимир Ледяйкін.

Микола Волков від імені територіальної громади вручив новому начальникові Донецького МУ паспорт м. Донецька, до якого включено всю інформацію про обласний центр, символічно передавши місто під його опіку.

- Оберігайте, охороняйте мешканців, мир і спокій в нашому місті, - сказав заступник міського голови.

Біографічна довідка: Максим Геннадійович Кіріндясов, полковник міліції. Народився 16 квітня 1976 р. В органах внутрішніх справ з 1993 р. Закінчив Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ. Працював у Краматорському МВ ГУМВС України в Донецькій області, де пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника відділу карного розшуку. Очолював кримінальну міліцію Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області, а з 2010 р. – керував Харцизьким МВ ГУМВС України в Донецькій області.