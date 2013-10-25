Міліція викрила групу, яка займалася шахрайством на ринку Forex

Співробітники Сумського управління боротьби із організованою злочинністю розкрили злочинну групу, яка шахрайським шляхом одержала право розпоряджатися 2 мільйонами віртуальних грошей київської компанії на фінансовому ринку Forex.

Про це УНІАН повідомила керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова.

«Мешканець Києва, який з 2010 року перебував у розшуку за шахрайство, вступивши у злочинну змову з жителем Сумської області та мешканцем однієї з областей Західної України, купив два зареєстровані в Сумах підприємства, а потім в одному з сумських банків відкрив чотири депозити, поклавши на кожен по дві тисячі гривень. Згодом шахраї за допомогою співробітників філії банку одержали на них банківські гарантії (письмове поручительство банку) як власники рахунків, хоча зазвичай гарантії на такі відносно невеликі суми банк не видає. А потім підроблені гарантії цього ж банку тільки вже на мільйони гривень були пред`явлені одній київській компанії, що працює на Forex», - зазначила Біганова.

За її словами, банк, підтверджуючи видачу поручительства, не має права називати суму, яка є на рахунку клієнта, тож сума депозитів при цьому не уточнювалася. Таким чином, поклавши на рахунки 8 тис. грн, аферисти одержали право розпоряджатися двома мільйонами віртуальних коштів компанії на ринку Forex.

Почавши грати й отримувати доходи на ринку Forex, за якийсь час шахраї почали переводити віртуальні кошти у реальні, вкладаючи їх у раніше придбані ними фіктивні фірми в Сумській області. З рахунків фірм кошти розходилися по рахунках фізичних осіб і потім отримувалися готівкою з банківських карток. У такий спосіб шахраям вдалося легалізувати більше 200 тис. грн. Ще майже 100 тис. грн принесли їм бонуси від участі в операціях на ринку Forex.

Злочинну діяльність вдалося припинити лише після того, як компанія, що надала аферистам право управляти своїми нематеріальними активами, звернулася в банк, який поручився за своїх клієнтів, вимагаючи відшкодування витрачених і програних коштів. Банк повідомив представників компанії, на яку суму були видані справжні гарантійні листи, після чого компанія звернулася в міліцію.

Двох членів групи – сумчанина та мешканця Західної України – правоохоронці затримали 15 жовтня. Організатора злочинної групи оголошено в розшук. Шахраям загрожує більше семи років позбавлення волі.

Встановлені й банківські працівники, які одержали 20 тис. грн за сприяння шахраям, стосовно їх ведуться слідчі дії.