ВР хоче збільшити штрафи за порушення правил проїзду

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 245 із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом (№3067) пропонується удосконалити перелік підстав для зупинки працівниками міліції та Державтоінспекції транспортних засобів для здійснення габаритно-вагового контролю, визначено механізм контролю вагових та габаритних параметрів таких транспортних засобів та їх фіксації спеціальними технічними засобами шляхом низькошвидкісного і високошвидкісного зважування і вимірювання без зупинки автомобіля, встановити розміри адміністративної відповідальності водіїв та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності за порушення правил перевезення великогабаритних і великовагових вантажів.

Також законопроектом пропонується із діючої статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення окремо виділити нову статтю 132-2 стосовно порушень правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

У законопроекті передбачено, що стосовно відповідальності юридичних осіб - перевізників та механізму стягнення штрафів, вказане питання є предметом регулювання статті 60 Закону України «Про автомобільний транспорт», де передбачено відповідальність юридичних осіб за надання послуг з перевезення вантажів без оформлення відповідних документів у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що з метою уникнення корупційних зловживань при настанні адміністративної відповідальності за порушення, передбачені статтями 132-1 та 132-2, залишено верхню межу штрафів, а саме: на водіїв – сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При повторному порушенні частин першої-другої статті 132-1 на водіїв – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.