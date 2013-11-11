У Кіровограді затримали вбивцю підприємця

У Кіровограді працівники міліції затримали підозрюваного у вбивстві приватного підприємця. Конфліктна ситуація між двома жителями обласного центру – роботодавцем та його підлеглим – вилилась у трагічну розв’язку. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Історія розпочалася з того, що до Кіровоградського міського відділу міліції звернулася місцева жителька. Жінка повідомила про зникнення її 54-річного родича, який займався діяльністю, пов’язаною з обміном валют.

Правоохоронці розпочали пошуки чоловіка. Оскільки швидко встановити місце перебування кіровоградця не вдалося, працівники міліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Саме ця версія стала основною серед інших і зовсім скоро знайшла своє підтвердження.

«Працівники міліції отримали інформацію про те, що біля одного з гаражних кооперативів знаходиться залишений автомобіль. З’ясувалося, що транспортний засіб належить зниклому чоловіку. У салоні оперативники виявили сліди крові, а згодом за декілька кілометрів від авто, на звалищі, – і тіло потерпілого, – розповів заступник начальника УМВС в області Віктор Мігалатюк. – Вже наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 33-річний кіровоградець, підлеглий загиблого».

Попередньо встановлено, що відносини між чоловіками були доволі напруженими. Черговий конфлікт виник під час спільної поїздки в автомобілі підприємця.

Зупинившись поблизу гаражних приміщень, «колеги» продовжили з’ясовувати стосунки. У розпалі сварки молодший ножем ударив старшого, а потім дротом задушив його.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник вивіз тіло потерпілого у його ж автомобілі на сміттєзвалище, а транспортний засіб залишив за кілька кілометрів.

На місці скоєння злочину правоохоронці виявили ніж.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років ув’язнення. Слідство триває.