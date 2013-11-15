У крадіжці з квартири Москаля не було «політичних мотивів» - міліція

Буковинські правоохоронці не схильні вважати, що у пограбуванні квартири народного депутата Геннадія Москаля у Чернівцях були «політичні мотиви».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області Руслан Домніцак.

«Цілком ймовірно, що злочинці не орієнтувалися в чию квартиру вони проникли. Зброю та особисті документи не винесли. Припускаю, це зробили свідомо», - сказав він.

За словами Домніцака, пограбування квартири Москаля сталася протягом останніх 5 днів. Увесь цей час в помешкання не заходили ні власники, ні люди, які доглядають за апартаментами. Тому злочин виявили лише 14 листопада.

За словами правоохоронця, зловмисники проникли в квартиру через другий поверх, відтиснувши металопластикове вікно. Наразі особи крадіїв ще не встановлені, але в полі зору міліції є кілька підозрюваних.

Сума збитків ще також встановлюється. Поки що правоохоронцям відомо про викрадення особистих речей та дорогоцінностей, які були виявлені при поверхневому огляді місця злочину. Детальніша інформація про збитки буде відома після того, як власники оглянуть свої речі.

Як повідомляв УНІАН, Москаль розповів Zaxid.Net, що з помешкання пропала шуба, ювелірні вироби, а також ікона. «Грошей у квартирі не було», – сказав він.

Москаль припустив, що у квартирі, ймовірно, шукали компромат на нього. «Моя квартира перерита вщент, залишилося хіба що зірвати паркет. Дивно, але мій іменний пістолет та дві рушниці не взяли», - додав він.