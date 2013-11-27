У Львові молодик вкрав у бабці сумку з грошима

У Львові вдень 27-річний чоловік, погрожуючи ножем, вирвав з рук бабці сумку, в якій знаходились гроші в сумі 6 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, до Сихівського райвідділу міліції, із заявою звернулась 62-річна мешканка Львова, яка повідомила, що серед дня у під’їзді власного будинку, невідомий чоловік, погрожуючи ножем, вирвав з її рук сумку.

Правоохоронці встановили, що викрадачем виявився 27-річний мешканець Пустомитівського району та затримали його.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 с. 187 (Розбій). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.