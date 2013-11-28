Студент на майдан у Львові прийшов з пістолетом

27 листопада у Львові на Євромайдані правоохоронці затримали чотирьох осіб за порушення громадського порядку. В одного із затриманих вилучили пістолет. Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

У повідомленні зазначається, що мітингувальники повідомили правоохоронців, що на майдані знаходиться молодий чоловік, який поводить себе неадекватно і, що у нього, може бути зброя. Працівники патрульної служби перевірили документи та провели поверхневий обшук чоловіка, на якого вказали активісти. «У 17-річного студента одного з навчальних закладів Львова виявили предмет, схожий на пістолет», – зазначають у міліції.

Окрім цього, на тому ж місці, працівники патрульної служби Галицького райвідділу міліції побачили кількох молодих людей, які палили фаєри та кидали петарди в сторону учасників мітингу. Правоохоронці затримали трьох осіб, у яких вилучили фаєри та петарди. Хлопців доставили у Галицький райвідділі міліції.

Затриманими виявилися 19-річний мешканець Радехівського району Львівської області, студент одного з вищих навчальних закладів Львова та двоє 17-річних львів’ян.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).

Затриманих направили на експертизу на предмет встановлення факту алкогольного або наркотичного сп’яніння.