У МВС госпіталізували 91 правоохоронця. Відео

У МВС госпіталізували 91 правоохоронця.

За словами лікарів, працівникам міліції діагностовано різні травми важкості, а їх вік склав від 20 до 47 років.

Як інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України, про це, 2 грудня, повідомила начальник Центрального госпіталю МВС України Ганна Коваленко.

За її словами, хворі зверталися за медичною допомогою внаслідок отриманих різних травм - від легких, середніх і до важких черепно-мозкових.

«Багато пацієнтів мають пошкоджені кінцівки рук, ніг, поламані ребра, забиття, але є й такі, у яких глибокі рани і які в подальшому, можливо, потребуватимуть оперативного втручання», – зазначила Ганна Коваленко.