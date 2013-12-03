У Донецьку вилучили 50 тонн металобрухту

Цього року у Донецьку вилучили понад 50 тонн чорного і кольорового металобрухту. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«За фактами незаконного прийому лому металів зареєстровано 73 кримінальних проваджень, 14 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, стосовно ще 44 донеччан складені адмінпротоколи за ст. 164-10 КУпАП (Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом), - відзначив начальник відділу ДСБЕЗ Донецького міськуправління міліції Руслан Хомічук.

З 25 жовтня у Донецьку проводиться позачергове оперативно-профілактичне відпрацювання. У результаті заходів щодо виявлення злочинів на ринку обігу металобрухту, проведених співробітниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами (ДСБЕЗ), до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10 кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст.213 КК України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом).

Про підозру у вчиненні злочину повідомлено двом донеччанам, які приймали лом чорного металу без наявності ліцензії. У мешканця Калінінського району вилучено 830 кг металобрухту, з подвір'я жителя Куйбишевського району – близько 100 кг. Всього, з початку відпрацювання, правоохоронці вилучили близько 2 тонн металобрухту.