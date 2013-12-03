У Києві міліціонери роздали журналістам спецжилети „Преса”

Журналісти прислухалися до порад міліції щодо їхньої особистої безпеки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, представникам ЗМІ, які висвітлюють події на вулицях столиці, правоохоронці вручили спеціальні жилети з написами «Преса».



Cпеціальні жилети з написами «Преса» / Фото: МВС України

„Цей елемент екіпіровки яскраво-салатового кольору зі світловідбиваючими елементами дасть можливість зробити журналістів більш помітними, зважаючи на те, що вони постійно перебувають в епіцентрі подій. Відповідно, зменшується вірогідність випадкового заподіяння їм тілесних ушкоджень”, - зазначається у повідомленні.