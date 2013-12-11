На Волині молодик з подвір’я школи викрав дитину

У Волинській області із подвір’я школи 23-річний чоловік викрав 7-річного хлопчика. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До Рожищенського райвідділу міліції звернулися чоловік із дружиною з проханням допомогти знайти семирічного сина. Кілька годин подружжя намагалося розшукати дитину власними силами, але нічого не вдалося.

«На пошуки 7-річного Сергійка залучили близько 200 працівників міліції, – розповів начальник УМВС України у Волинській області генерал-майор міліції Олександр Терещук. – Вони прочісували всі закутки та ймовірні місця перебування дитини, але результати були марними. Аж тут двоє оперативників помітили на снігу дорослі та дитячі сліди, які вели до лісу».

Міліціонери, щоб не втратити єдину зачіпку, працювали надзвичайно оперативно, адже сильний снігопад швидко знищував усі сліди. Міліціонери ішли над залізничною колією: сліди вели то до лісопосадки, то знову поверталися. Уже було близько другої години ночі, коли правоохоронці помітили невеличку будівлю, яка знаходилася посеред поля. У приміщенні, без дверей та отвором у стелі, прямо на землі спав хлопчик.

Дитину відразу доставили до лікарні для огляду. Сергійко перебував у стресовому стані, але поводив себе спокійно. От тільки просився додому у тепле ліжечко.

Згодом правоохоронці встановили, що хлопчик разом зі своєю сестрою гуляли на подвір’ї школи. Зібралося багато діток із сусідніх будинків, усі разом грали у сніжки. До їхньої компанії приєднався незнайомий хлопець. Пізніше молодик запропонував зіграти у хованки, а відтак непомітно для інших викрав дитину.

Дорогою хлопчик просив відвести його додому, однак незнайомець повідомив, що вони заблукали. Таким чином зловмисник відвів дитину в поле, у закинуте приміщення.

«Я уже не надіялася, що Сергійка знайдуть живим та здоровим. Тоді була страшна хурделиця. Шансів знайти дитину майже не було, але працівники міліції не відступили, вони йшли до кінця. Сьогодні я розумію, що в правоохоронців було більше віри в порятунок, ніж у нас. Близько другої години ночі вони повернули нам синочка живого та здорового. Ніхто не уявляє, яке лихо відвернули міліціонери від нашої сім’ї, тому я щиро їм дякую», – сказала мама Сергійка Наталія.

Викрадачем виявився раніше судимий 24-річний житель Рожищенського району, який у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганські дії.

Слідчий відділ Рожищенського РВ УМВС України у Волинській області розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. За викрадення дитини затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Нині зловмисник перебуває під вартою, а правоохоронці з’ясовують усі обставини даної події.