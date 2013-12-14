МВС: результати перевірки дій міліціонерів направлено до ГПУ

У МВС визнали, що з боку працівників міліції були порушення 30 листопада.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

У міністерстві наголошують, що за наказом міністра Віталія Захарченка в МВС було створено спеціальну комісію для проведення службового розслідування дій працівників міліції під час подій на Майдані Незалежності 30 листопада. За час роботи комісії було вивчено великий масив інформації, у тому числі тієї, яка була оприлюднена в ЗМІ. Було опитано як керівництво київської міліції, так і правоохоронців, що безпосередньо несли службу з охорони громадського порядку на Майдані у ніч на 30 листопада.

“Попередньо встановлено, що застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів стосовно громадян окремими працівниками міліції здійснювалося, виходячи з оцінки ситуації, що склалася. Є підстави стверджувати, що порушення закону та відомчих нормативно-правових актів мало місце”, - йдеться в повідомленні.

В окремих випадках застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів перевищувало міру, необхідну для виконання покладених на працівників міліції обов`язків, і не зводилась до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників.

За попередніми висновками, є підстави стверджувати, що з боку посадових осіб ГУ МВС України в місті Києві, відповідальних за організацію охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, та окремих працівників міліції мали місце порушення чинного законодавства України та низки відомчих нормативних актів.

Враховуючи те, що на сьогодні обставини застосування спеціальних засобів і заходів фізичного впливу окремими працівниками міліції є предметом досудового розслідування, яке здійснюється Генеральною прокуратурою України, остаточна правова оцінка може бути надана лише за його результатами.

Проте є ще низка питань, які потрібують більш ретельного вивчення, тому проведення службового розслідування продовжується. Попередній висновок за результатами службового розслідування направлений до Генеральної прокуратури України, йдеться повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ї години ранку «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як ”беркутівці” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Під час розгону отримали тілесні ушкодження 79 осіб, серед них 6 студентів, 4 журналістів, 2 іноземців та 7 правоохоронців.