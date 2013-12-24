Зареєстровано 42 скарги громадян на дії мітингувальників у Києві

До київської міліції почастішали звернення громадян з приводу проведення у центральній частині столиці так званого Євромайдану, повідомили УНІАН у Департаменті громадської безпеки МВС України.

Як ідеться у повідомленні, лише впродовж останніх трьох діб Шевченківським райуправлінням міліції Києва зареєстровано 42 повідомлення про протиправні дії мітингувальників.

”Люди скаржаться на неможливість нормального пересування Майданом Незалежності та вулицею Хрещатик. Громадяни не можуть потрапити до своїх домівок та на роботу”, - зазначили у департаменті і додали, що із зареєстрованих 42 повідомлень 17 – про нанесення тілесних ушкоджень, 8 – погрози та образи, 5 – обмеження вільного пересування, 5 – крадіжки особистих речей, 7 – інші.

У МВС зауважили, що за всіма повідомленнями проводиться перевірка і буде дана правова оцінка.