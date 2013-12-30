У Тернополі з’ясовують, хто зняв з фасаду ОДА табличку

Правоохоронці розшукують причетних до зникнення з Тернопільської облдержадміністрації таблички з назвою установи.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, 29 грудня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що з фасаду адміністративного приміщення, де розташована обласна державна адміністрація, було зірвано таблицю з офіційною назвою установи.

Правоохоронці задокументували даний факт та внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі розшукують зловмисників.