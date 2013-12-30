У Тернополі з’ясовують, хто зняв з фасаду ОДА табличку
09:36, 30 грудня 2013Кримінал
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Міліція розслідує інцидент
Правоохоронці розшукують причетних до зникнення з Тернопільської облдержадміністрації таблички з назвою установи.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, 29 грудня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що з фасаду адміністративного приміщення, де розташована обласна державна адміністрація, було зірвано таблицю з офіційною назвою установи.
Правоохоронці задокументували даний факт та внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі розшукують зловмисників.
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