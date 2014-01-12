Міліція мала права застосувати зброю під Києво-Святошинським судом – МВС

Працівники міліції, які охороняли засуджених у тероризмі осіб, мали законні підстави для застосування зброї, коли правопорушники намагалися захопити спецавтомобіль конвою. За фактами вчинення протиправних дій відкриті кримінальні провадження за 5-ма статтями Кримінального кодексу. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Мазан.

У МВС нагадали, що 10 січня у Києво-Святошинському суді Київської області проводилося судове засідання у справі стосовно затриманих членів терористичної групи. Знаючи про цей факт, до будівлі суду прибули близько 270 громадян, повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За словами Валерія Мазана, частина радикально налаштованих активістів пройшли до зали суду, намагаючись зірвати засідання та звільнити засуджених за терористичний акт. Окрім цього, під час зачитування вироку судді плеснули в обличчя невідомою речовиною. Враховуючи загострення ситуації, за словами головного міліціонера Києва, до охорони громадського порядку в залі суду та на прилеглій території були залучені працівники спецпідрозділу «Беркут».

Після оголошення вироку по справі працівники спецпідрозділу «Грифон» здійснювали конвоювання засуджених до СІЗО. Учасники зібрання біля суду заблокували проїзд автомобілям конвою.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці аби не пропустити службовий автомобіль конвою. Під час спроби автомобіля полку конвойної служби міліції із засудженими на борту виїхати за територію суду мітингувальники почали кидати в бік приміщення суду та в автомобіль пляшки з водою, палиці та каміння, блокуючи при цьому рух авто.

Водночас, невідомі особи, кидаючи камінням у бік правоохоронців, розбили скло автомобіля полку конвойної служби міліції. В результаті неправомірних дій активістів було пошкоджено фасад будівлі суду, розтрощені вікна. Проте міліціонери діяли стримано, аби не допустити спричинення шкоди громадянам.

«Я акцентую, що працівники конвойної служби були озброєні і мали повне право застосовувати вогнепальну зброю в цей період, оскільки була спроба захвату автомобіля», – наголосив т.в.о. начальника міліції Києва.

За словами Мазана, працівники «Беркута» утворили живий «коридор» для того, аби конвойний спецавтомобіль зміг виїхати з території суду. При цьому 17 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Одного з них госпіталізовано із переломом.

У подальшому частина радикально налаштованих активістів вчинила ряд протиправних дій біля Святошинського райуправління міліції м. Києва. Зокрема, правопорушники заблокували автобуси із працівниками міліції, перекрили автомобільний рух по проспекту Перемоги та пошкодили транспортні засоби міліції: пробили колеса, побили вікна, розмалювали та обклеїли автобуси і автомобіль.

Органами внутрішніх справ розпочаті кримінальні провадження з ч. 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 342 (опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.